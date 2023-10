Climáximo. Ativistas condenadas por atentado à segurança rodoviária

Três jovens do movimento Climáximo foram condenadas, esta sexta-feira, a 600 euros de multa por atentado à segurança do transporte rodoviário, devido ao corte da circulação na rua de São Bento, em Lisboa.

As ativistas foram condenadas a um ano de prisão, pena que foi substituída por 120 dias de multa a uma taxa de cinco euros diários.

As três arguidas estavam também acusadas do crime de desobediência qualificada, mas o tribunal absolveu-as, entendendo que no contexto de manifestação não se aplicava esta tipologia de crime.

Após ter lido a sentença, o juiz dirigiu-se às jovens dizendo-lhes que "podem manifestar-se como quiserem", desde que "não afetem outros direitos".

O grupo Climáximo, a que pertencem as jovens, já reagiu à sentença: “A democracia portuguesa está doente; denunciar os crimes é punido, quando os verdadeiros criminosos continuam livres para continuar a matar".​​​​​​​