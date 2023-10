Plano de Drenagem de Lisboa explicado às crianças em vídeo infantil encomendado pela autarquia

É já no próximo mês que começa em Lisboa a obra de grande envergadura da abertura de um túnel de cinco quilómetros para drenar as águas e ajudar a evitar cheias em Lisboa.

O Plano Geral de Drenagem de Lisboa prevê ainda a abertura de um segundo túnel. A obra, que custará cerca de 250 milhões de euros, só deverá ficar concluída em julho de 2025 e poderá causar alguns constrangimentos na cidade.

Talvez, por isso, a autarquia, liderada por Carlos Moedas, tenha decidido que era boa ideia explicar o plano e os seus benefícios a todos, mesmo às crianças, pelo que encomendou a realização de um vídeo infantil ao projeto musical ‘As Canções da Maria’.

“A Câmara Municipal de Lisboa está a realizar uma obra espetacular, o Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Numa iniciativa ludo-pedagógica, convidou 'As canções da Maria' para levar o PGDL a todos os meninos e meninas da nossa Lisboa tão bonita. Em “H2O Lisboa”, a Maria, a Mathilde, a Manon e o Mathias cantam e contam como a nossa capital vai ficar a ganhar com esta obra incrível”, lê-se na descrição do videoclipe.

Os trâmites do contrato, celebrado através de ajuste direto, constam no portal Base, com o objeto: “Aquisição de serviços de conceptualização e produção de canção e videoclipe destinada ao público-alvo infantil no âmbito do Plano de Drenagem de Lisboa (PGDL)” e com um valor de 13 mil euros. Pela cidade já se veem cartazes a promover a música.