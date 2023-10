Layoff. Número de trabalhadores neste regime dispara em setembro

O regime de layoff abrangeu quase sete mil trabalhadores em setembro, o que representa um aumento de 158,6% face ao mês homólogo e de 90,2% comparando com agosto. Os dados foram divulgados pela Segurança Social e indicam que na variação com o período homólogo, registou-se um aumento de 4242 trabalhadores neste regime e, em comparação com o mês anterior, houve um acréscimo de 3281.

Recorde-se que, o layoff previsto no Código do Trabalho resulta numa redução temporária dos períodos normais de trabalho ou numa suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas em situação de crise.

Quanto ao número de empresas neste regime, em setembro registaram-se 365 entidades empregadoras, mais 263 do que em setembro do ano passado e mais 91 do que no mês anterior.