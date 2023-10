Banco de Fomento. Bruno Filipe Rodrigues apontado para administrador executivo

Bruno Filipe Rodrigues foi o nome apontado para administrador executivo do Banco Português de Fomento para assumir o pelouro financeiro.



Atualmente é administrador executivo da COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, apresenta mais de vinte anos de experiência acumulada no setor bancário e segurador, tendo exercido diversas funções em prestigiadas Instituições em Portugal e no Reino Unido.

"Na COSEC desempenhou funções de diretor financeiro, com responsabilidade pelas áreas de controlo financeiro, controlo de gestão, tesouraria, compras e logística, gestão de risco e atuariado, tendo assumido recentemente o cargo de administrador financeiro na comissão executiva desta seguradora", refere o comunidado.

Anteriormente passou pelo Barclays Bank e HSBC no Reino Unido, bem como pelos Banco Credibom e Finantia em Portugal. Reforçará a atual Comissão Executiva do Banco Português de Fomento com os seus sólidos conhecimentos de normas internacionais de contabilidade, relato financeiro (IFRS), relato prudencial (Basileia III & IV, Solvência II), modelos de governo e controlo interno e participou em diversas iniciativas de transformação em empresas altamente reguladas e com modelos de governo complexos.

O Banco de Fomento diz ainda que o "processo de 'fit and proper' de Bruno Filipe Rodrigues já está atualmente a decorrer junto do Banco de Portugal".