Depressão Babet faz duas vítimas mortais na Escócia

A tempestade Babet tem provocado destruição em vários países do norte da Europa nas últimas horas, com ventos fortes e inundações, e já provocou dois mortos na Escócia. Prevê-se que atinja esta sexta-feira a parte oriental da península dinamarquesa da Jutlândia e as ilhas dinamarquesas no Mar Báltico. Mas, a parte norte das Ilhas Britânicas, o sul da Suécia e da Noruega e o norte da Alemanha também estão no caminho da tempestade.

As autoridades meteorológicas do Reino Unido emitiram um novo alerta vermelho para partes do leste da Escócia, alertando para o risco de novas inundações durante o dia de sábado, consequência da Babet, assim denominada pelo serviço de meteorologia do Reino Unido, o Met Office.

Na quinta-feira, uma mulher de 57 anos morreu, depois de ser arrastada para um rio na região de Angus, onde 400 casas foram evacuadas. Também um homem de 56 anos faleceu quando a sua carrinha foi atingida pela queda de uma árvore na mesma zona.

As previsões apontam para que a intensidade das chuvas diminua nas próximas horas na Escócia, mas os serviços de emergência estão a alertar que os rios ainda podem subir e ultrapassar as barreiras contra inundações.

Na Dinamarca, o instituto meteorológico local anunciou que espera que os níveis da água “ultrapassem os mais graves níveis em 100 anos em vários lugares” e na vizinha Suécia os meteorologistas alertaram para o risco de inundações que podem condicionar o acesso a estradas e o tráfego ferroviário ao longo da costa sul do país.