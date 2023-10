O Médio Oriente "engoliu" a Ucrânia

No dia 8 de outubro a Organização Terrorista Islâmica Hamas atacou Israel causando milhares de mortos e mais de duas dezenas de reféns. O Mundo ficou surpreendido com este ataque, uma vez que Israel tem uma das melhores centrais de inteligência do Mundo, a Mossad e um dos mais bem preparados exércitos.

A primeira perplexidade que resulta desta ação terrorista é a de saber como foi possível um número tão elevado de terroristas invadirem o território de Israel sem qualquer oposição. Como é possível que a sua central de inteligência não tenha detetado e informado o poder político das intenções do Hamas. E mais, como é que a CIA não suspeitou de nada. Das duas uma, ou nada foi detetado e temos a demonstração da vulnerabilidade das principais centrais de inteligência do Mundo ocidental ou Israel foi avisado e o poder político não reagiu.

Temos de descartar a segunda opção, seria mau demais perceber que Israel nada fez para proteger as suas gentes deste horror a que temos assistido.

Israel respondeu em força e nos últimos dias tem bombardeado Gaza provocando baixas no Hamas, mas também em civis palestinianos. As imagens que nos chegam não necessitam de descrição. Uma cidade em escombros, pessoas em estado de choque e sem saberem para onde ir, crianças feridas e mortas, um horror. Ao olhar para estas imagens ficamos chocados e interrogamo-nos de como é possível o Homem ser tão cruel.

A invasão terrestre de Gaza por Israel é inevitável, esperamos, contudo, que a mesma ocorra segundo as normas do Direito Internacional e que seja possível a evacuação dos refugiados. Para que isto possa ser uma realidade o Egipto terá forçosamente de abrir as suas fronteiras a estas pessoas que fogem da guerra e de uma morte quase certa. Haja humanidade.

O início deste conflito atraiu a atenção de toda a comunidade internacional, bem como a comunicação social de todo o Mundo, é normal que assim seja. De um dia para o outro o conflito Israel – Hamas passou a ocupar grande parte do espaço mediático da comunicação social, que parece que se esqueceu que existe uma guerra na Europa. Os painéis de comentário mantiveram os intervenientes apenas mudou o assunto, não se falando na invasão da Ucrânia. Não há aqui nada de novo – é a essência humana – vamos sempre atrás da novidade.

Será que estamos perante uma manobra orquestrada pelo Sr. Putin? O ataque do Hamas não terá sido planeado com os russos para produzir este efeito? Uma coisa é certa, o foco mudou e isto prejudica naturalmente a Ucrânia.

Quando abríamos a televisão víamos inúmeras vezes o Senhor Zelensky e agora? Quantas vezes o vemos? Quase nenhuma. Já diz o ditado – “Olhos que não veem, coração que não sente”. Quer isto dizer que os níveis de solidariedade para com a Ucrânia tendem a diminuir. A comunicação é um fator muito importante numa guerra e hoje, o mediatismo está no Médio Oriente e não na Ucrânia. Os horrores do Senhor Putin já não abrem telejornais.

Outro facto importante no conflito entre Israel e o Hamas é a tentativa de Putin se afirmar internacionalmente. O líder russo tenta surgir como o homem que pode resolver parte dos problemas. Não é inocente a disponibilidade demonstrada em tentar resolver a libertação dos reféns israelitas que estão nas mãos do Hamas – há aqui um propósito – ser reconhecido como mediador da paz, Putin passaria de vilão a herói.