Mamadou Ba condenado por difamar Mário Machado

Mamadou Ba, ativista antirracista, foi esta sexta-feira, condenado ao pagamento de 2.400 euros por difamação do militante de extrema-direita, Mário Machado, no caso ligado à morte do cabo-verdiano Alcindo Monteiro, em 1995, em Lisboa.

Em causa, está uma frase escrita por Mamadou Ba, na rede social X (antigo Twitter), na qual o ativista antirracismo considerou Mário Machado “uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro" no Bairro Alto.

Depois de ser conhecida a sentença, Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, manifestou ser contra esta decisão

"Mário Machado, um neonazi condenado, fez parte do grupo que espalhou o terror na noite em que mataram Alcindo Monteiro. É incompreensível que Mamadou Ba seja condenado por constatar este facto. Espero que em em segunda instância se anule esta decisão", escreveu a bloquista na rede social X.