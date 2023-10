Nova ala do Museu de Serralves batizada de Álvaro Siza

Aos 24 anos, o Museu de Serralves continua a crescer. A instituição portuense tem um novo espaço, que foi inaugurado ontem pelo primeiro-ministro, pelo ministro da Cultura e pelo presidente da Câmara, Rui Moreira, com Ana Pinho como anfitriã.

A Ala Álvaro Siza, cuja designação homenageia o autor do projeto (e do Museu de Serralves, de 1999, com o qual Siza tem mantido uma colaboração estreita) mostra que aos 90 anos o arquiteto continua sem medo de inovar. Os jogos geométricos, seja no teto, seja nas janelas e aberturas triangulares (na foto) do átrio, mostram uma linguagem menos depurada do que o habitual. A relação com o jardim é uma constante.

O espaço estende-se a poente do museu, tem 4200 metros quadrados e divide-se por três pisos com diferentes funções – um para as reservas, outro para expor a coleção permanente e outro dedicado à arquitetura de Siza. A primeira exposição da nova ala está prevista para 2024.