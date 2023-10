Enfermeiros em greve nacional a 10 de novembro

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou esta quinta-feira uma greve nacional para o dia 10 de novembro.

“Estamos a anunciar o plano de lutas que vamos desenvolver. Desde logo, um conjunto de ações de luta, no âmbito de todas as direções regionais, por todo o país, (…) e também uma greve nacional no dia 10 de novembro”, adiantou aos jornalistas o presidente do SEP.

José Carlos Martins, em conferência de imprensa após uma reunião da direção nacional do sindicato em Lisboa, avisou que, se o Ministério da Saúde não apresentar soluções até ao dia 10 de novembro seguir-se-ão outras formas de luta.

A última paralisação dos enfermeiros juntou algumas dezenas daqueles profissionais de saúde, em 30 de junho, junto ao ministério da Saúde, para reivindicar melhores condições de trabalho. Durante o protesto, foi aprovada uma moção em que o SEP afirmava que era “inadmissível e intolerável” que o Ministério da Saúde continuasse a não dar respostas aos problemas dos enfermeiros.

No sábado, tinha sido o Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) a anunciar a convocação de uma greve às horas extraordinárias entre 30 de outubro e 25 de novembro.