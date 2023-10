"Se tivesse a mesma dedicação teria sido melhor do que o Ronaldo"

O ex-jogador de futebol Fábio Paím acredita que podia ter sido melhor do que Cristiano Ronaldo e que este lhe devia dar “uma das suas Bolas de Ouro”.

"Eu era realmente especial. Tenho de ser humilde, mas esta é a verdade. Infelizmente, na minha altura não havia Instagram ou Facebook, nada era filmado como agora. Mas acredito mesmo, de forma honesta, que até hoje não houve ninguém como eu, com a mesma qualidade que tinha”, disse em entrevista ao jornal Sun.

“O Cristiano, com todo o seu esforço e trabalho, chegou ao nível que merece. Mas quando jogava, se tivesse a mesma dedicação e compromisso, teria sido melhor do que ele. Se falarmos de técnica, eu era melhor. Era um pequeno Ronaldinho. Mas, como vês, não é a técnica que nos leva onde quer que seja. Mas sim, naquela altura era melhor do que o Cristiano Ronaldo”, afirmou ainda, acrescentando:

“Acho que me devia dar uma das suas Bolas de Ouro!", atirou o antigo jogador.

Fábio Paím, atualmente com 35 anos, lamenta “algumas das escolhas” que fez. “Infelizmente, nasci com talento. Ganhava muito dinheiro e pensava que não precisava de me esforçar”, disse.

Recorde-se que o ex-jogador, que foi transferido para o Chelsea ainda muito jovem, foi detido pos posse de cocaína em 2019. "A prisão foi muito dura, para mim e para a minha família, mas também foi boa. Aprendi que o que consegues de forma fácil não é bom para ti. Não podia continuar a ter aquele estilo de vida, tinha de trabalhar e ter dignidade”, contou, acrescentando, porém, que não quer que as pessoas tenham pena dele. “Foi a minha escolha e o meu erro, mas precisei do conforto e do apoio que apenas a família consegue dar. Quando tinha fama e dinheiro, pensava que isso era felicidade, mas agora estou mais feliz com menos”, concluiu.