Portugal tem quatro destinos entre as melhores aldeias turísticas do mundo

Quatro vilas e aldeias portuguesas – Ericeira, Madalena, Manteigas e Sortelha – foram distinguidas com o prémio “Melhor Aldeia Turística 2023” da Organização Mundial do Turismo (OMT), informou esta quinta-feira o Ministério da Economia e do Mar.

O anúncio foi feito durante a Assembleia Geral e a Reunião da Comissão Executiva da OMT, que decorre em Samarkand, no Uzbequistão, até sexta-feira. O prémio distingue os melhores destinos rurais, a nível mundial, promovendo o papel transformador do turismo nestes territórios através de estratégias de sustentabilidade alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

“Esta distinção, atribuída por uma das mais relevantes entidades turísticas do mundo, enaltece a excelência do turismo nacional, do interior do país e de ofertas turísticas diferenciadoras”, salientou o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, em comunicado.

Ericeira fica no concelho de Mafra, no distrito de Lisboa, Madalena no concelho da Madalena, ilha do Pico, no arquipélago dos Açores, Manteigas no distrito da Guarda e a Aldeia Histórica de Sortelha no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda.

De acordo com a OMT, os distinguidos são localidades “genuinamente comprometidas com a promoção e a preservação do seu legado cultural e histórico, e promotoras de turismo sustentável”