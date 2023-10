Cinco farmacêuticas multadas por cartelização de preços

A Comissão Europeia (CE) multou esta quinta-feira cinco farmacêuticas num valor global de 13,4 milhões de euros por cartelização do preço de um ingrediente farmacêutico. Esta é a primeira vez que o executivo comunitário sanciona um cartel no setor farmacêutico e em relação a um ingrediente farmacêutico ativo.

A multa foi aplicada à Alkaloids da Austrália, a Alkaloids Corportation, a Boehringer, a Linnea e a Transo-Pharm, perfazendo um total de 13,4 milhões de euros. As cinco farmacêuticas concordaram em pagar os respetivos montantes. Uma sexta empresa visada na investigação, a C2 PHARMA, não foi multada por ter denunciado o cartel a Bruxelas.

Segundo um comunicado da CE, o ingrediente em causa é o N-butilbrometo de escopolamina/hioscina (SNBB), importante para a produção do medicamento antiespasmódico abdominal Buscopan e os seus genéricos.

A investigação revelou que as seis farmacêuticas coordenaram a fixação do preço mínimo de venda do SNBB aos clientes – distribuidores e fabricantes de medicamentos genéricos — para além de terem trocado informações comercialmente sensíveis.