Parlamento atribuí prémio Sakharov a Mahsa Amini e ao Movimento 'Mulher, Vida, Liberdade'

O Parlamento Europeu atribuiu, esta quinta-feira, o Prémio Sakharov a Mahsa Amini, a jovem curda iraniana que morreu, aos 22 anos, após ter sido detida pelas autoridades que consideraram que não estava a usar corretamente o véu islâmico, em setembro do ano passado.

“No dia 16 de setembro assinalamos um ano desde o assassinato de Jina Mahsa Amini no Irão. O Parlamento Europeu apoia orgulhosamente os corajosos e desafiadores que continuam a lutar pela igualdade, dignidade e liberdade no Irão. Apoiamos aqueles que, mesmo na prisão, continuam a manter vivas as Mulheres, a Vida e a Liberdade”, disse a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, citada num comunicado.

A escolha de Mahsa Amini e do movimento ‘Mulher, Vida, Liberdade’ pretende recordar a sua luta e continuar a “homenagear todos aqueles que pagaram o derradeiro preço pela liberdade”.