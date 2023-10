Cinco civis mortos em ataque russo a Zaporíjia

Um ataque russo à cidade de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, na quarta-feira, matou cinco civis. O número foi atualizado depois dos corpos de três pessoas que estavam desaparecidas terem sido recuperados dos escombros. O ataque ocorrido resultou ainda em cinco feridos que tiveram que receber tratamento hospitalar.

“Zaporijia. Ataques com mísseis por terroristas contra a cidade, contra as infraestruturas, contra um edifício residencial, um edifício normal de cinco andares”, condenou o presidente ucraniano no Telegram.

Volodymyr Zelensky, apresentou condolências às famílias e amigos das vítimas do “terror russo” e acrescentou que a Rússia “continua a sua tática de guerra contra os civis” e agradeceu a “todos aqueles que não são indiferentes”.

“Faremos tudo o que for possível para que o Estado terrorista pague pela sua responsabilidade. O terrorismo russo tem de perder”, concluiu o chefe de Estado ucraniano.

Por outro lado, um bombardeamento russo contra uma cidade na região de Dnipro, no centro ucraniano, provocou hoje a morte de uma mulher de 31 anos. Desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a ONU documentou a morte de quase 10 mil civis.