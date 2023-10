Depressão Aline causou quase 100 ocorrências esta madrugada

Entre a 00h00 e as 7h30, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), registou 99 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo que a maioria situou-se na Área Metropolitana do Porto.

José Miranda, comandante da ANEPC, avançou à agência Lusa que, no período de madrugada das 99 ocorrências, 28 aconteceram na Área Metropolitana do Porto.

"Entre as 00h00 e as 07h30 tivemos 99 ocorrências, maioritariamente no Norte e Centro e Litoral, com maior ênfase com 28 ocorrências na Área Metropolitana do Porto. Estiveram envolvidos no total das ocorrências 328 operacionais", afirmou.

Segundo o comandante, em nenhum das ocorrências houve vítimas, danos avultados em qualquer tipo de estrutura, “por tipologia” acrescentou “tivemos 59 inundações, 17 quedas de árvores, oito movimentos de massa, nove limpezas de via e seis quedas de estruturas.

Neste momento temos apenas 23 ocorrências em curso maioritariamente no Norte e Centro, todas elas inundações e de fácil resolução", adiantou.

Num balanço feito na quarta-feira à noite, a ANEPC indicou que foram contabilizadas, até às 22h30, 669 situações causadas pelo mau tempo, com a sub-região da Área Metropolitana do Porto a concentrar o maior número de casos. Na cidade do Porto uma família de cinco pessoas teve de ser realojada.

Todos os distritos de Portugal continental estão desde as 06h00 desta sob aviso laranja devido à chuva, vento e agitação marítima fortes.