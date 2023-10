Egipto vai permitir passagem de ajuda para Gaza

Numa altura em que se encontram centenas de camiões com ajuda às portas do enclave, em Rafah, o Egipto anunciou, esta quinta-feira, que realizou um acordo para uma “passagem duradoura” de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

O porta-voz da presidência, Ahmed Fahmy, em comunicado, avançou que “o Presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi e o presidente dos EUA Joe Biden concordaram com a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza através da passagem de Rafah de forma duradoura".

O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shoukry, acrescentou à estação Al-Arabiya, que será a ONU a realizar a supervisão da entrega de ajuda,. Além do mais, o ministro da tutela revelou que, os estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade poderão sair, “desde que que a passagem esteja a funcionar normalmente e as instalações [da passagem] tenham sido reparadas".

A Associated Press (AP) noticiou que o Egipto tem de reparar a estrada que atravessa a fronteira, que ficou esburacada pelos ataques aéreos israelitas.

De momento, cerca de mais de 200 camiões e 3.000 toneladas de ajuda, encontram-se posicionados na passagem de Rafah, ou perto desta, que é a única ligação de Gaza ao Egipto, avançou o líder do Crescente Vermelho para o Sinai do Norte, Khalid Zayed.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, já tinha anunciado que Al-Sissi tinha concordado em “deixar até 20 camiões atravessarem” a fronteira, para entregarem ajuda humanitária a Gaza, porém “Se o Hamas [os capturar] ou não os deixar passar (...) então tudo estará acabado", salientou.

Biden fez o anúncio após uma conversa telefónica com Al-Sissi e garantiu que o egípcio está "totalmente cooperativo" e que "merecia muito reconhecimento" pela sua ação.