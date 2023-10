Lisboa reforça medidas devido ao mau tempo

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai reforçar as medidas de coordenação “tendo em conta os vários avisos para os riscos de mau tempo". Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a CLM recomenda à população que "adote comportamentos preventivos, minimizando a circulação na via pública e não se colocando em risco".

A autarquia dá ainda conta dos riscos associados ao agravamento do mau tempo:

Inundações rápidas, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem;

Inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis; inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem;

Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente as verificadas em períodos de preia mar, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis;

Fenómenos geomorfológicos causados por instabilização de vertentes associados à saturação dos solos, pela perda da sua consistência;

Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água;

Danos em estruturas montadas ou suspensas;

Arrastamento de mobiliário urbano e contentores de higiene urbana;

Queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia;

A CML deixa recomendações aos cidadãos para que, “sempre que possível”, adotem comportamentos preventivos, “minimizando a circulação na via pública e não se colocando em risco, ajudando desta forma as forças de socorro e segurança”, designadamente:

Avalie a necessidade de cada deslocação e de circulação na via pública;

Se tiver de circular, adote uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de “lençóis de água” nas vias rodoviárias;

Não atravesse zonas inundadas;

Tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e na frente ribeirinha;

Não pratique atividades relacionadas com o rio, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da zona ribeirinha;

Garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de materiais que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

Garanta uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas, prevenindo o seu desprendimento e queda na via pública;

Acautele a reposição de coberturas de edifícios em obras;

Limpe e desobstrua ralos e canais de drenagem de quintais, varandas, caves e garagens;

Reveja os sistemas de bombagem;

Limpe algerozes e caleiras.