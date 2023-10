Espanha. Jenni Hermoso está de regresso à seleção

A jogadora de futebol Jenni Hermoso está de regresso à seleção espanhola, depois de não ter sido convocada para as partidas anteriores, ausência que foi justificada como sendo uma medida de proteção no rescaldo da polémica com o beijo do então presidente da Federação, Luís Rubiales.

A selecionadora Montse Tomé, que veio substituir Jorge Vilda no comando da equipa que ganhou o mundial feminino, deixou de fora da convocatória Jenni Hermoso.

Além de Hermoso, Ivana Andrés, Salma Paralluelo e Esther González também estão de regresso à seleção espanhola que defronta a Itália a 27 de outubro e a Suíça a 31 de outubro, em jogos do grupo 4 da Liga das Nações.