Demolição de antiga refinaria de Matosinhos começa na segunda-feira

A Galp anunciou esta terça-feira que a demolição da antiga refinaria de Matosinhos, encerrada em 2021, vai começar na segunda-feira, 23 de outubro, e terá uma duração de dois anos e meio.

A demolição “será a face mais visível de um processo de descomissionamento e desmantelamento” iniciado “há cerca de dois anos”, e anunciado em dezembro de 2020, informa um comunicado da empresa enviado às redações.

“Durante este período foi implementado um vasto conjunto de operações preparatórias que incluiu a paragem das unidades processuais em segurança, o processo de limpeza e desgaseificação de todas as unidades processuais, equipamentos e tubagens para garantir a eliminação de hidrocarbonetos e produtos”, explica a empresa de energia, acrescentando que “finalizado o desmantelamento, seguir-se-á a fase de reabilitação ambiental dos solos”.

O encerramento da refinaria foi comunicado pela Galp em dezembro de 2020 e concretizado no ano seguinte. A petrolífera justificou a decisão de encerramento desta refinaria com o contexto europeu e mundial da refinação, com os desafios da sustentabilidade e com as características das instalações.

Em fevereiro de 2022, a Galp, a Câmara Municipal de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) adiantaram que a antiga refinaria daria lugar a uma cidade da inovação ligada às “energias do futuro”. Entretanto, este ano foi anunciada a instalação de um Centro Internacional de Biotecnologia Azul no local, que contará ainda com a colaboração da Fundação Oceano Azul.