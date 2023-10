Biden diz que ataque a hospital em Gaza não terá vindo de Israel

Joe Biden afirmou que os Estados Unidos estão a investigar de forma independente o ataque ao hospital em Gaza, que provocou quase a morte de 500 pessoas, na terça-feira.

“Com base no que vi, parece que foi feito pela outra parte, não por vocês”, disse o Presidente dos EUA, numa conferência de imprensa conjunta com Benjamin Netanyahu, pouco depois de ter chegado a Israel, esta quarta-feira, com base nas informações que lhe foram dadas pelo Pentágono.

Desta forma, o líder norte-americano mostra-se ‘ao lado’ da versão das autoridades israelitas, que culpabilizam os combatentes palestinianos a responsabilidade pela explosão no hospital anglicano Al Ahli.

“Não há qualquer desculpa nem racionalidade. Ponto final. A brutalidade a que assistimos teria sido grave em qualquer parte do mundo, mas é especialmente grave aqui em Israel: 7 de outubro foi um feriado religioso para os judeus”, lamentou ainda Presidente norte-americano.

Mencionado o Holocausto, Biden disse que “o mundo não fez nada”, mas que agora não voltarão “a ficar parados”.

Já no fim do seu discurso, o líder norte-americano afirma que a ajuda humanitária aos palestinianos na Faixa de Gaza tem de ser garantida e que serão feitas “inspeções para impedir que esta ajuda chegue ao Hamas”.