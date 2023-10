Proteção civil recomenda que se evitem deslocações desnecessárias

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomendou esta quarta-feira que se evitem deslocações desnecessárias na quinta-feira devido à previsão de chuva e vento forte.

A ANEPC vai enviar hoje SMS de alerta à população para o agravamento do estado do tempo, sobretudo na quinta-feira, consequência da passagem da depressão Aline pelo continente, que transporta uma massa de ar quente, húmida e instável, que vai trazer precipitação forte e rajadas de vento que poderão superar os 100 quilómetros/hora e agitação marítima.

Assim, a proteção civil recomenda medidas de preventivas, que vão desde evitar deslocações desnecessárias e toda a atividade perto do mar, até garantir uma “adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas” ou “adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias”.

De acordo com a proteção civil está previsto que a chuva comece hoje no norte e centro e que na quinta-feira se alastre a todo território continental. A situação deverá prolongar-se até ao final do dia de amanhã, com a Proteção Civil a não descartar a possibilidade de precipitação na região Norte durante a sexta-feira, ainda que já próxima dos “valores normais”.

Devido à previsão de chuva e vento fortes, o IPMA emitiu aviso laranja para os 18 distritos do continente e o nível de prontidão do dispositivo da ANEPC vai subir de amarelo para laranja a partir da meia-noite de quinta-feira.