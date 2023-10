PSP do Porto realizou operação na Pastelaria Nova

A Polícia de Segurança Pública (PSP), do Porto, realizou uma operação de prevenção criminal, esta quarta-feira, no bairro da Pastelaria Nova, no Porto, acabando por deter três pessoas e apreender 20 mil doses de estupefacientes.

De acordo com a PSP, as pessoas detidas, dois homens e uma mulher, têm idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos e, alegadamente, dedicavam-se ao trafico de droga naquele bairro do Porto.

A operação policial foi desencadeada pela Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano, na terça-feira, pelas 12h30, onde foram realizadas três buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Os agentes da PSP apreenderam, no decorrer da operação, cerca de 16.405 doses de heroína, 4369 de cocaína, 20 de liamba, 18 de haxixe, além de mais de 9522 euros, duas armas de fogo e 32 munições, dois automóveis e um motociclo, bem como balanças de precisão, moinhos, prensa e diversos objetos utilizados na preparação, embalamento e venda direta de estupefacientes.

Os detidos serão hoje presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.