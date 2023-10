Embaixador de Israel desafia Paddy Cosgrave a organizar Websummit em Gaza

O embaixador de Israel em Portugal, em resposta à crítica de Paddy Cosgrave sobre os “crimes de guerra” cometidos por Israel em Gaza, acusou o mentor da Websummit de hipocrisia e desafiou a que o evento seja organizado em Gaza. Em entrevista à SIC, Dor Shapira disse que talvez assim Cosgrave consiga perceber o que é viver às ordens de uma organização terrorista.

“Não preciso de um pedido de desculpas dele. Não preciso, a sério. Temos problemas muito mais importantes para resolver. Mas preciso de ver uma condenação e preciso que todos aqueles que se apelidam de ‘liberais’ compreendam que se tratou de um ato contra o liberalismo”, afirmou Dor Shapira.

“E convido o CEO da Web Summit a realizar a próxima edição em Gaza”, acrescentou. “Vamos ver como é que ele e os seus alegados amigos ‘liberais’ conseguem sobreviver um dia na Faixa de Gaza, sob o regime de uma organização terrorista e radical”, desafiou o diplomata.

A entrevista do embaixador foi horas antes de um pedido de desculpas do fundador da Websummit mas a embaixada garantiu à SIC que as últimas palavras de Paddy Cosgrave não mudam nada. “Não falo com hipócritas”, reiterou.

A posição de Paddy Cosgrave surgiu um dia depois de Dor Shapira ter anunciado que o país tinha cancelado a sua participação na cimeira tecnológica de Lisboa devido às declarações do cofundador da Web Summit, que classificou de “ultrajantes”. Essas declarações levaram ainda a um crescendo de anúncios de boicote à conferência tecnológica.