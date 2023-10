Companhias aéreas SATA ultrapassam marca histórica de 2 milhões de passageiros transportados

As companhias aéreas do Grupo SATA atingiram, pela primeira vez na sua história, a marca de dois milhões de passageiros transportados num ano, anunciou o grupo em comunicado, defendendo que “este é um momento histórico para o Grupo SATA, representando um crescimento de 27% no número de passageiros transportados, quando comparado com o mesmo período de2022”.

Lembrando que “as companhias aéreas do Grupo SATA têm registado um crescimento pós-pandémico extraordinário”, o grupo detalha que em 2022, já tinham tido um crescimento de passageiros transportados, de +12,1% vs 2019 (ano pré-pandemia), “muito acima do registado na Europa (-26,4%) e do resto do Mundo (-28,5%), segundo os dados da ICAO (International Civil Aviation Organization)”.

E explica que para este crescimento contribuíram “um conjunto de iniciativas operacionais e comerciais, das quais se destacam o acréscimo de voos e diversidade de destinos oferecidos, o alargamento de acordos de interline virtual com parceiros aéreos, que apresentam agora a oferta da SATA Azores Airlines com destino aos Açores nas suas respetivas plataformas de reservas, maior disponibilidade de oferta online (através da presença em motores de busca de viagens globais) e, ainda, ações de promoção, desenvolvidas ao longo de todo o ano, com operadores turísticos e agentes de viagens”.

Face a estes valores o grupo defende que continua a ter perspetivas “muito positivas, com uma procura continuadamente elevada e aumento de receita em mercados muito relevantes”.