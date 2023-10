Inflação na Zona Euro abranda para 4,3% em setembro

A taxa de inflação na zona euro foi de 4,3% em setembro, um abrandamento face aos 5,2% registados no mês de agosto. Comparando com setembro do ano passado, a inflação tinha registado os 9,9%.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat que diz ainda que a inflação anual da União Europeia foi de 4,9% no mesmo mês, abaixo dos 5,9% de agosto. Há um ano era de 10,9%.

Segundo o gabinete de estatística europeu, as taxas mais baixas foram registadas nos Países Baixos (-0,3%), Dinamarca (0,6%) e Bélgica (0,7%). Já as mais elevadas foram registadas na Hungria (12,2%), Roménia (9,2%) e Eslováquia (9,0%).

Comparando com agosto, a inflação anual caiu em 21 Estados-Membros, manteve-se estável num e subiu em cinco.

Ainda no mês em análise, o maior contributo para a taxa de inflação anual da zona euro veio dos serviços (+2,05 pontos percentuais), seguido por alimentos, álcool e tabaco (+1,78 pp), bens industriais não energéticos (+1,06 pp) e energia (-0,55 pp).

Em Portugal, o Eurostat aponta para uma taxa de 4,8%, abaixo dos 5,3% registados em agosto e dos 9,8% de há um ano.