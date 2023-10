Ativista cola-se a Avião da TAP

Um ativista do grupo Climáximo colou-se, esta quarta-feira, a um avião da TAP que partia de Lisboa com destino ao Porto. O grupo ativista acusa a indústria da aviação de “estar a matar descaradamente milhares de pessoas com voos inúteis”.

Para Alice Gato, membro do grupo “é um ato de insanidade permitir que estes voos continuem, é estar a ver a nossa casa a arder e atirar gasolina para o fogo. Este tipo de voos inúteis tem de ser a primeira coisa a ser travada na indústria genocida da aviação, incentivada pelo nosso Governo a continuar a sua expansão”.

Num comunicado enviado às redações, o Climáximo afirma que esta “ação faz parte de plano de desarmamento que passa inicialmente por cortar drasticamente as emissões que estão a condenar milhares de pessoas á morte”.