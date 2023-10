Agitação marítima obriga ao fecho de dez barras marítimas e outras três condicionadas

De acordo com a informação disponível no site oficial da Marinha Portuguesa, dez barras marítimas estão fechadas a toda a navegação, e três estão condicionadas devido à agitação marítima.

De acordo com o site, as barras que se encontram encerradas são Caminha, Douro, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira, Peniche e Alvor.

Já a barra de Aveiro está fechada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros, mantendo-se aberta à restante navegação.

A Barra de Leixões está condicionada a toda a navegação de embarcações de comprimento inferior a 35 metros e a barra de Viana do Castelo está fechada a embarcações de comprimento inferior a 30 metros.

As restantes, 34 barras marítimas, estão abertas a toda a navegação.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou toda a costa portuguesa sob aviso laranja, na quinta-feira, por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Toda a costa portuguesa vai estar sob aviso amarelo entre as 9h00 e as 21h00 de quinta-feira, passando depois a laranja até às 12h00 de sexta-feira.

Portugal continental vai ser afetado pela depressão Aline, que transporta uma massa de ar quente, húmida e instável, que vai trazer precipitação forte e rajadas de vento que poderão superar os 100 quilómetros/hora e agitação marítima.

Devido a previsão de chuva e vento fortes, o IPMA emitiu aviso laranja para os 18 distritos do continente.