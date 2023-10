Rita Sá Machado é a nova diretora-geral de saúde

A médica Rita Sá Machado será, a partir de 1 de novembro, a nova diretora-geral da Saúde. O ministério da Saúde anunciou esta terça-feira a nomeação da substituta de Graça Freitas, que assume o cargo por um período de cinco anos.

Rita Sá Machado, a 21.ª pessoa a ocupar o cargo desde que a Direção-Geral de Saúde (DGS) foi criada, era até agora conselheira da Organização Mundial de Saúde (OMS) na área da saúde e migrações e foi também chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da DGS.

“A nova diretora-geral da Saúde desempenhava funções em Genebra, como conselheira da Organização Mundial de Saúde (OMS) na área da Saúde e Migrações. Antes, foi conselheira de Migração e Assuntos Humanitários no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Missão Permanente em Portugal, e chefe de divisão de Epidemiologia e Estatística da Direção-Geral da Saúde (DGS)”, informou o Governo em nota divulgada.

Rita Sá Machado, de 36 anos, formou-se em Medicina na Nova Medical School e é mestre em Saúde Pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, tendo formação em Medicina em Viagem e Populações Móveis, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Possui ainda uma pós-graduação em Gestão na Saúde pela Católica Porto Business School e uma pós-graduação em Educação Médica pela Harvard Medical School.

“O ministro da Saúde deseja os maiores sucessos à nova diretora-geral da Saúde e aproveita este momento para renovar o agradecimento à anterior diretora, Graça Freitas, pela dedicação e qualidade do trabalho desenvolvido nos vários anos dedicados à instituição e à causa pública”, lê-se no comunicado.

Rita Sá Machado iniciou funções como médica no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, tendo também exercido funções na área da saúde pública Direção-Geral da Saúde, na Administração Regional de Saúde do Norte e na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal).

O Governo revela ainda que será também aberto um novo concurso para o cargo de subdiretor-geral da Saúde, lugar que continuará a ser exercido, em regime de substituição, por André Peralta Santos.