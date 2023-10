SPAC aprova novo Acordo de Empresa para os pilotos da Portugália

O SPAC (Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil) realizou uma reunião com os pilotos da Portugália (PGA), na sexta-feira, para aprovação do novo Acordo de Empresa (AE). E revela que este acordo, fruto de negociações recentes com a administração da PGA, recebeu o apoio expressivo de 85% dos Pilotos presentes.

"O novo AE estabelece condições de trabalho unificadas para os pilotos dentro do grupo TAP, algo que não se verificava desde a aquisição da Portugália pela TAP em 2007. Este novo modelo de trabalho está alinhado com os requisitos do plano de reestruturação da TAP até 2025, e estende aos pilotos da Portugália as mesmas metodologias de planeamento de trabalho, resultando em benefícios para os pilotos e para a empresa, mas também em substanciais melhorias operacionais", revela em comunicado.

O AE agora aprovado permite "atender às irregularidades operacionais de forma mais eficiente, possibilitando uma maior disponibilidade de pilotos para lidar com situações de atrasos e cancelamentos, agora mais frequentes do que nos passado, decorrentes das limitações do aeroporto de Lisboa e da fragilidade da frota da PGA face às exigências da rede TAP".

E acrescenta: "Além dos benefícios operacionais, em pouco tempo esta Administração conseguiu assegurar um ambiente de trabalho mais equilibrado, promovendo a justiça e a igualdade entre os Pilotos do grupo TAP, num feito sem precedentes até o momento".