PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado

O presidente do PSD anunciou esta terça-feira que o partido vai votar contra a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

“Os senhores deputados não vão estranhar que a comissão permanente ontem [segunda-feira] reunida decidiu transmitir ao grupo parlamentar a orientação de voto contra”, anunciou Luís Montenegro no encerramento das jornadas parlamentares do PSD.

No encontro que decorre na Assembleia da República, centrado no OE2024, cuja votação na generalidade está marcada para 31 de outubro, Montenegro acusou o Governo de alcançar contas certas “à custa do sofrimento das famílias e empresas” e do crescimento da economia, avisando que “esta estratégia não é futuro para Portugal”.

“Creio que Portugal precisa de alguém, e neste caso do principal partido da oposição que diga que, se o rei não vai nu, vai pelo menos seminu”, afirmou o líder social-democrata, acrescentando que o Governo apresenta contas certas no Orçamento “por impostos altos, definhamento dos serviços públicos e uma conjuntura inflacionista a alimentar os cofres do Estado de forma imoral”, bem como de receitas que não são repetíveis.

Montenegro admitiu que é melhor ter estas contas certas “do que uma situação de desequilíbrio ou pré-falência” que considerou ser habitual nos executivos socialistas, mas alertou que “ter contas certas à custa do sofrimento das famílias, das empresas e à custa do crescimento da economia… Ter contas certas com esta estratégia não é futuro para Portugal, isto não se aguenta para sempre”.

“Não se esqueçam, o país precisa de um governo não de aparências, mas de um governo de realidades, que dê efetivamente condições de vida às pessoas, consistência de um crescimento económico duradouro e com mais justiça social”, apelou ao grupo parlamentar do PSD, pedindo que aproveite o debate orçamental para mostrar “onde estão os erros, as omissões, onde faríamos e faremos diferente”.