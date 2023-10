Governo quer acabar com benefícios fiscais para futebolistas

O Governo pretende acabar com os benefícios fiscais, para futebolistas, limitando o acesso ao programa “Regressar” no próximo Orçamento de Estado, avança o Jornal de Negócios.

O programa “Regressar” foi criado pelo Governo para atrair portugueses, e outros cidadãos residentes em Portugal que tenham emigrado, através da criação de benefícios fiscais caso regressem ao país.

Jogadores como Angel Di María, Nicolas Otamendi, Pepe, João Mário, João Moutinho e Quaresma usufruíram do programa do Governo, onde, por exemplo, só pagavam IRS por metade do rendimento.

De acordo com o Jornal de Negócios, com as alterações previstas na proposta do Orçamento de Estado 2024, o programa "Regressar" só vai abranger um teto máximo de 250 mil euros anuais, ou seja, deixa de ser atrativo para jogadores que já tenham estado em Portugal e queiram regressar.

Nos últimos anos, foram vários os jogadores de renome que voltaram. Agora, do ponto de vista fiscal, será menos interessante para os atletas voltarem a Portugal.