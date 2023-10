Detidos em Itália dois suspeitos de pertencerem ao Daesh

As autoridades italianas acusam os dois homens de pertencerem ao Daesh e levaram a cabo as detenções numa operação que não estão relacionadas com o atentado em Bruxelas ou outros ataques recentes.

Os dois eram "extremamente ativos na propaganda e na divulgação digital a favor do Estado Islâmico” e mostraram-se disponíveis para ajudar a organização terrorista até financeiramente, adiantou o procurador-chefe de Milão.

As autoridades fizeram questão de descartar qualquer ligação entre estas detenções e o ataque em Bruxelas, levado a abo ontem à noite por um homem, entretanto morto a tiro pela polícia belga.

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, sublinhou, esta terça-feira, que não há informações dos serviços de informação sobre ameaças terroristas diretas e iminentes em Itália.