Bruxelas. Marcelo recebido no Palácio Real e no Parlamento Federal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi recebido em Bruxelas, esta terça-feira, pelos Reis dos Belgas no Palácio Real e no Parlamento Federal.

O programa da visita do Chefe de Estado a Bruxelas sofreu adaptações, por razões de segurança, na sequência do ataque de segunda-feira à noite, no qual morreram duas pessoas, e que elevou o nível de alerta para o grau máximo.

Inicialmente, a agenda previa que a cerimónia de boas-vindas ocorresse no exterior do Palácio Real e que fosse depositada de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido na Praça do Congresso, mas nem um evento nem outro se realizaram, por serem ambos na via pública.

Foi também cancelado o encontro bilateral com o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, que estava previsto para esta terça-feira à tarde.

A acompanhar Marcelo Rebelo de Sousa, nesta visita de Estado, estão o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e deputados dos seis partidos com grupos parlamentares: Marta Temido, do PS, Gabriela Fonseca, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Alfredo Maia, do PCP, e Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda.