Dois detidos por tentativa de homicídio no Norte do país

A Polícia Judiciária (PJ) , através da Diretoria do Norte, identificou e deteve dois homens por tentativas de homicídio em diferentes locais e ocasiões.

Em comunicado, a PJ informou esta terça-feira, a identificação e detenção de um homem, pela prática do crime de homicídio, na forma tentada, no passado mês de abril, em Matosinhos.

“Os factos em investigação ocorreram ao final da tarde do dia 29-04-2023, na via pública, na cidade de Matosinhos. Na ocasião, o arguido, condutor de veículo TVDE, na sequência de uma discussão de trânsito, abordou o ofendido de modo intempestivo e agrediu-o com violência, recorrendo ao uso de uma arma branca. O ofendido sofreu ferimentos que, atendendo à área corporal visada, apenas por mero acaso não lhe provocaram a morte”, lê-se no comunicado.

A polícia confirma ainda que o indivíduo, de 31 anos, vai agora ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação adequadas.

Também esta terça-feira, a PJ, comunicou que identificou e deteve um homem pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido na noite de sábado, 14 de outubro, junto a um estabelecimento de diversão noturna na cidade do Porto.

“De acordo com os elementos recolhidos na investigação, o arguido, cliente do espaço, motivado por desentendimentos antigos com alguns funcionários, surgiu junto ao local munido de uma arma de fogo, tendo efetuado vários disparos na direção dos ofendidos, atingindo o veículo onde estes se encontravam e, bem assim, a porta do estabelecimento”, lê-se no comunicado.

“Na sequência das diligências realizadas, com a estreita colaboração da Polícia de Segurança Pública, foi possível localizar e deter o suspeito, junto a outro estabelecimento de diversão noturna da cidade”, acrescenta o comunicado.

“O detido, de 46 anos, foi presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, revela ainda a PJ.