Mais um jovem luso-israelita morto pelo Hamas no ataque a festival

Mais um jovem luso-israelita terá sido morto pelo ataque do Hamas ao festival a 7 de outubro.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias, que dá conta de que a vítima é Nevo Arad, 25 anos, e que a sua família já está “num hotel a fazer o luto”.

Segundo o mesmo canal, o número de luso-israelitas mortos ou desaparecidos ainda pode vir a aumentar.

Atualmente, as informações apontam para cinco portugueses que continuam desaparecidos, além de mais uma jovem, que já teria feito o pedido para a nacionalidade e que terá morrido também no ataque do Hamas.