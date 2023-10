85% da produção de eletricidade até setembro teve origem em energias renováveis

A produção total de energias renováveis representou 85% da produção total de eletricidade nos primeiros nove meses do ano. De acordo com os dados operacionais previsionais da EDP divulgados esta terça-feira ao mercado, o valor representa um aumento de 7% face ao mesmo período de 2022.

À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa destaca o aumento de 58% da produção hídrica na Península Ibérica relativamente ao período homólogo nos primeiros nove meses do ano (+21% no terceiro trimestre) e aponta que no ) no final de setembro “os níveis de reservatórios hídricos em Portugal permaneceram nos 69%, em máximos históricos (16 pontos percentuais acima da média) dos últimos 10 anos para esta altura do ano, o que suporta as perspetivas de produção hídrica para os meses seguintes”.

Nos últimos 12 meses, a EDP adicionou +1,8 GW (gigawatt) de projetos renováveis, alcançando uma capacidade instalada Eólica e Solar de 15,4 GW em setembro de 2023, mais 6% ou mais 0,9 GW relativamente ao período homólogo. Quanto à energia solar distribuída, a EDP atingiu uma capacidade instalada de 1GW, o que representa cerca de 40% do portfólio total de solar nos primeiros nove meses do ano e um aumento de 78% face ao período homólogo.