Proteção Civil. Quase 400 ocorrências devido à chuva forte e vento em todo o país

Foram registadas, pela a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 394 ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as 20h00 e as 07h00 desta terça-feira.

A Grande Lisboa e a Península de Setúbal foram as regiões que mais registaram ocorrências, que não causaram vítimas.

Segundo Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 142, do total de 394, ocorreram no concelho de Lisboa e 42 na Península de Setúbal.

"No total nacional, entre as 20h00 e as 7h00, foram registadas 394 ocorrências com destaque para a área da grande Lisboa e Península de Setúbal, que registaram o número mais elevado de ocorrências, nomeadamente a cidade de Lisboa que, segundo o Regimento Sapadores de Bombeiros, com 142 ocorrências unicamente no concelho de Lisboa", disse, em declarações à agência Lusa.

As ocorrências estão relacionadas sobretudo com quedas de árvores, queda de estruturas, limpeza de vias e inundações.

"Em nenhuma destas ocorrências temos conhecimento do registo de feridos ou qualquer via cortada. É natural que durante as operações de limpeza sejam algumas vias sejam interrompidas temporariamente", acrescentou.