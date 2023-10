As viagens que (nunca) farei

Uma outra viagem que nunca farei, mesmo que seja a uma distância não superior a três quilómetros de casa, é à WebSummit. Acho a ideia e as promessas um verdadeiro embuste, não serve para nada e de lá sai pouco ou nada para o futuro ou para as empresas que se inscrevem.

Um dos caminhos mais frequentes para onde seguem os nossos sonhos, desde cedo, são as viagens, os destinos que gostávamos de conhecer, as culturas por descobrir, pessoas diferentes, os aromas, sabores, as sensações que sentimos que nos podem transmitir ou as paisagens que vemos em filmes ou postais e que gostávamos de “ver com os nossos próprios olhos”, como se costuma dizer. Eu desde bem novo que me recordo de indicar sempre dois destinos que adorava visitar. A Austrália e a Rússia. Não me lembro por que razão, mas sei que eram esses os países. À medida que fui crescendo, os gostos foram-se alterando e com eles também algumas prioridades mediante as escolhas que vamos fazendo. Acabei por exemplo por ficar apaixonado por África, que era um continente que não me dizia absolutamente nada.

Nessa altura, talvez uma das melhores fases da humanidade em termos de conflitos e guerras, poucos eram os sítios que eu não me imaginaria a ir. Com o meu crescente gosto pela música e por espaços diferentes que consigam transmitir algo de especial, fiquei sempre com um país na cabeça e uma cidade em particular que me deixou um profundo arrependimento de não ter visitado quando o devia ter feito. Falo de Beirute. Uma cidade até há bem pouco tempo cosmopolita, cheia de charme e onde se sentia o bom gosto espalhado pelos mais diferentes espaços. Bares e clubs super bem decorados, música de excelência onde todos os melhores djs do mundo gostariam de passar e gente bonita e bem arranjada.

Infelizmente devido ao extremismo, ao covid, à desvalorização da moeda e explosão do porto marítimo, o país é hoje uma sombra do que foi num passado recente. A vida social quase desapareceu, os bares de rua outrora cheios de turistas sentados nos bancos não estão mais ali e foram transformados em mercearias locais. Hoje em dia devido à crescente influência do Hezbollah tornou-se um destino considerado inseguro e pouco atrativo. Dificilmente um dia lá conseguirei ir e pelo que vejo também a Rússia, a Ucrânia onde estive para ir em 2017 (mais propriamente a Odessa) e Israel serão viagens que não farei num futuro próximo. Veremos se alguma vez serão possíveis e quantos mais países teremos que cortar da nossa “bucket list”. É triste no século XXI, quando devíamos ser todos muito mais dinâmicos e onde se esperaria que pudéssemos ir a qualquer lado sem receios, estejamos, pelo contrário, cada vez mais restringidos na nossa liberdade, com cada vez mais conflitos e guerras que vão dizimando gente um pouco por toda a parte.

Uma outra viagem que nunca farei, mesmo que seja a uma distância não superior a três quilómetros de casa, é à WebSummit. Acho a ideia e as promessas um verdadeiro embuste, não serve para nada e de lá sai pouco ou nada para o futuro ou para as empresas que se inscrevem. Ainda para mais agora, o seu líder Paddy, parece querer ser também um guru da guerra, dando palpites como qualquer bom influencer. Não nos esqueçamos que todos os anos para lá mandamos onze milhões de euros do erário público e que ainda não percebemos bem onde são investidos. Enfim, modas…