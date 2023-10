Nas próximas horas, Irão poderá realizar "ação preventiva" sobre Israel

Hosein Amir Abdolahian, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, alertou que nas próximas horas poderá haver uma “ação preventiva” por parte de grupos de “resistência” contra Isreal, se os ataques em Gaza continuarem.

Na televisão estatal iraniana, esta segunda-feira, Abdolahian afirmou que “"Uma possível ação preventiva por parte da resistência é esperada nas próximas horas".

O chamado, Eixo da Resistência, é uma aliança informara liderada pelo Irão mas que é composta por organizações militantes islamitas como o movimento xiita libanês Hezbollah, o movimento palestiniano Hamas e a Jihad Islâmica.

Além do mais, o chefe de diplomacia iraniana, garantiu que os “líderes da resistência não permitirão que o regime sionista faça o que quiser em Gaza”, reiterando que têm “a capacidade para travar uma longa guerra com o inimigo”.

Abdolahian avançou que o, líder do Hezbollah, Hassan Nasrallahn, avisou que “se não tomarem medidas preventivas, terão que lutar contra as forças sionistas em Beirute”, capital do Líbano.

O Irão, em vários momentos, já tinha alertado que, caso o bombardeamento e o cerco de Israel à Faixa de Gaza continuarem, poderão surgir outras frentes no conflito

Hosein Amir Abdolahian já tinha anteriormente dito que "o tempo para soluções políticas está a esgotar-se; o provável alargamento da guerra a outras frentes está a tornar-se inevitável".

Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha avisado o Irão e o Hezbollah para não colocarem à prova o exército de Israel no norte do país.