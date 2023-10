O suspeito de matar duas pessoas a tiro em Bruxelas foi detido

Foi esta, terça-feira, detido, pelas autoridades belgas, o suspeito do ataque terrorista que provocou dois mortos na Bélgica.

Segundo a imprensa do país, o suspeito é um homem de 45 anos e nacionalidade tunisina. Abdesalem Lassoued estava no país em situação ilegal depois de já ter sido julgado na Tunísia por crimes relacionados com atividades terroristas.

A polícia belga, de acordo com a ministra do Interior Annelies Verlinden, “neutralizou” um suspeito, baleado pela polícia durante a detenção num café em Schaerbeek, em Bruxelas. Segundo o The Brussels Times, o homem acabou por morrer, informação que não foi confirmada por outras fontes.

Abdesalem Lassoued é considerado o principal suspeito de matar duas pessoas a tiro em Bruxelas, na noite de segunda-feira. O tunisiano publicou o vídeo nas redes sociais, alegando ser o agressor e pertencer ao Estado Islâmico.

As vítimas, tendo em conta a informação avançada pelos media locais, são um casal de suecos, adeptos que estariam no país para assistir ao jogo das seleções nacionais de futebol da Bélgica e da Suécia, Além do mais, uma terceira pessoa ficou ferida, mas está “fora de perigo”.

Depois do ataque, o suspeito fugiu do local e foi presseguido pelas autoridades durante toda a noite.

Um vídeo difundido nas redes sociais mostra um homem com uma arma de fogo a disparar no meio de uma rua no bairro de Molenbeek. Enquanto as pessoas que estão na rua fogem, o atirador entra num edifício e pelo menos três tiros são audíveis.

As autoridades belgas elevaram, na segunda-feira, o estado de alerta para o nível 4, o mais elevado na escala que mede o risco de atentado terrorista. O Gabinete de Crise pede para que sejam "evitadas deslocações inúteis".

"Este ataque terrorista abala os alicerces das nossas sociedades pacíficas", disse o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, numa conferência de imprensa ao início da manhã, na qual começou por enviar, em nome da Bélgica, as "mais sinceras condolências ao povo da Suécia".