Jovem morre em colisão entre automóvel e camião no IP2

Um jovem, de 24 anos, morreu numa colisão entre um automóvel e um camião, no Itinerário Principal 2 (IP2) no concelho de Nisa, Portalegre, esta segunda-feira.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou, à agência Lusa, que o alerta para o acidente, ocorrido ao quilómetro 156 do IP2, foi dado às 16h01.

O óbito do jovem foi declarado no local e um homem, de 42 anos, foi assistido no local, acrescentou a mesma fonte.

O corpo da vítima mortal foi transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.