A noite em que a Altice Arena foi a 'Casa' de Fernando Daniel e mais de 20 mil pessoas

O cantor conhecido pela sua participação na quarta temporada do programa de televisão 'The Voice Portugal' e pelo seu sucesso na música pop em Portugal conseguiu chegar à Altice Arena como tanto desejava. Este sábado, Fernando Daniel atuou na maior sala de espectáculos do país. Começou com "Nós Dois" e passou para "Outra Vez", levando o público ao rubro logo nas primeiras duas músicas. De seguida, cantou "Cair" e transitou para a primeira colaboração da noite: "Metade", com Beatriz Rosário. "Faltou vontade / Eu sei que é tarde / Agora / O amor ficou lá fora / Resta-nos ser só metade", entoou a audiência.

Durante a sua participação no 'The Voice', impressionou os jurados e o público com a sua voz poderosa e a capacidade de interpretar uma variedade de géneros musicais. Por exemplo, "When We Were Young", de Adele, também cantada neste concerto. Ao longo da competição, Fernando Daniel ganhou popularidade e acabou por ser o vencedor daquela temporada. Após a sua vitória, começou a trabalhar na sua carreira musical e lançou o seu álbum de estreia intitulado 'Salto' (2018), que incluía músicas originais. O álbum foi bem recebido e ajudou a estabelecer Fernando Daniel como um dos maiores artistas na cena musical portuguesa.

Desde então, Fernando Daniel continuou a lançar música e construiu uma sólida base de fãs. As suas canções geralmente têm um estilo pop com influências de outros géneros, e a sua interpretação vocal emocional é uma das suas características mais distintivas. Ao longo da sua carreira, colaborou com vários artistas e lançou singles de sucesso em Portugal. Por exemplo, "Tal Como Sou" ou "Prometo", as músicas seguintes no alinhamento, esta última cantada com o sobrinho Diego, e dedicada à filha que vai completar dois anos em dezembro, a pequena Matilde.

"Passaram só seis anos, mas pareceu uma vida. Há malta que só chegou agora, com o disco 'V.H.S.', há malta que veio com o 'Presente', há malta que está desde o 'Salto', o meu primeiro disco... Mas também há malta que está cá desde 2016, quando a minha vida mudou!", lembrou, continuando o concerto com "Início, Meio e Fim", "Raro" - música através da qual Fernando e a namorada, Sara Vidal, anunciaram a gravidez de Matilde -, e "Sem Ti", com a subida a palco de Agir. De seguida, chegou "Dona da Razão", uma música inspirada numa ex-namorada, "típica dona da razão", como Fernando Daniel explica no Spotify, que fez-nos entrar numa viagem até aos anos 80.

Em "Casa", os fãs ergueram centenas de cartazes onde se podia ler "Viemos fazer do Altice 'Casa!'" e a atuação terminou com chuva, antes de surgir "Nada a Perder", com Carlão, e "Nada Mais". E eis que chegou a hora de "Voltas", o primeiro single de Fernando Daniel, e a última música que antecedeu o encore. Quando voltou ao palco, o artista sentou-se ao piano e cantou "Melodia da Saudade", dedicada ao avô, com paixão e emoção, chorando e vendo-se nos grandes ecrãs uma fotografia do mesmo. "Está cá toda a gente. Está cá o público que me deu uma noite incrível, muito obrigado a todos. Está cá a minha família. O meu avô está no pensamento e no coração e... Esta introdução toda servia para dizer qualquer coisa, mas já me esqueci", confessou. "Foi uma das melhores noites da minha vida. Muito obrigado por tudo, esgotámos as duas maiores arenas do país. Esgotámos juntos", disse, antes de terminar o concerto com "Espera".