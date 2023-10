Biden vai estar reunido com Von der Leyen e Michel em Washington esta semana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai estar reunido, na sexta-feira, com os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

O anúncio foi feito pela secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, no Luxemburgo, esta segunda-feira.

O Politico avança que a reunião terá lugar em Washington D.C, sendo as informações sobre o encontro ainda escassas.