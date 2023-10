Governo quer recrutar técnicos para a Administração Pública

O Governo lança na sexta-feira o recrutamento centralizado de 1.000 técnicos superiores para a Administração Pública. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Presidência do Conselho de Ministros (PCM) informa que o concurso terá uma periodicidade anual e tem como objetivo revitalizar o corpo técnico da Administração Pública.

“Será lançado no próximo dia 20 de outubro um procedimento concursal centralizado que visa a contratação futura de 1.000 novos técnicos superiores para suprir as necessidades dos serviços da Administração Pública, em linha com o compromisso assumido de rejuvenescimento e capacitação da Administração Pública”, explica o comunicado da PCM enviado às redações.

O procedimento concursal, que “permite a constituição de reservas de recrutamento para determinados perfis profissionais transversais a todas as áreas da Administração Pública” será realizado anualmente, “de acordo com as necessidades sinalizadas pelos serviços, procurando atrair recursos humanos qualificados e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública”. acrescenta o Governo.

Para o concurso de 2023, os perfis profissionais procurados abrangem as áreas jurídica, económica, financeira, de gestão patrimonial e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas.

O processo é feito online, no portal do Emprego Público, e permite aos “interessados, através da apresentação de uma única candidatura, concorrer a vários postos de trabalho em diferentes órgãos e serviços” e as reservas de recrutamento “podem ser utilizadas para a contratação de trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, desde que os candidatos manifestem disponibilidade para ocupar esses postos de trabalho”.

Uma vez que o processo também procura estimular a participação de recém-licenciados no recrutamento da Administração Pública, “os concursos centralizados serão lançados anualmente após ser recolhida a informação relativa às necessidades dos serviços e conclusão do ano letivo”.