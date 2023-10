Conferência Episcopal Portuguesa apela à paz em Israel

Estando em sintonia com o Papa Francisco, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) “diante das situações dramáticas de guerra e violência” apelou ao cessar fogo em Israel.

Num comunicado enviado às redações, a CEP, acrescenta ainda que “diante das dramáticas situações de guerra, violência e morte em várias partes do mundo, nomeadamente na Ucrânia e mais recentemente na Terra Santa, apela vivamente a que se façam todos os esforços que conduzam à Paz verdadeira”.

Além do mais, o órgão da igreja propõe que “todas as famílias, paróquias e comunidades religiosas” façam um dia de “jejum e oração pela paz e reconciliação na terça-feira, 17 de outubro”, sublinhando que “estes momentos de oração podem ser organizados com a adoração eucarística e a recitação do rosário”.