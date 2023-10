Acidente na refinaria de Sines faz um ferido

Um acidente de trabalho esta segunda-feira na refinaria homem da Galp em Sines fez um ferido, um homem de 35 anos, que foi transportado para os cuidados intensivos de um hospital em Lisboa.

As autoridades revelaram que a vítima sofreu “queimaduras em algumas partes do corpo”, na sequência “da explosão de um compressor na refinaria”. O alerta foi dado às 03h40, o homem foi “assistido no local por duas enfermeiras da refinaria da Galp” e nas instalações “estiveram também dois médicos da refinaria que definiram o estado da vítima como ligeiro”.

O ferido foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA) e posteriormente para a “Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de S. José”, em Lisboa, e que apresenta “queimaduras no rosto, mãos e zona respiratória”.