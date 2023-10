Cinco novas modalidades nos Jogos de 2028

O Comité Olímpico Internacional (COI) aprovou esta segunda-feira a entrada do críquete, squash, basebol/softbol, lacrosse e flag-football (uma variante do futebol norte-americano) no programa dos Jogos Olímpicos Los Angeles2028.

A entrada das cinco modalidades, proposta pelos organizadores dos Jogos de 2028, e aceite pela comissão executiva do COI foi votada em conjunto na assembleia geral realizada em Mumbai, na Índia. Dos cerca de 90 representantes dos comités nacionais presentes, apenas dois votaram contra.

Das cinco modalidades propostas pelos organizadores de Los Angeles2028, o flag-footbal e o squash, muito populares nos EUA, vão fazer a sua estreia em Jogos Olímpicos. O basebol/softbol vai regressar ao programa olímpico, uma vez que estará ausente dos Jogos de Paris do próximo ano, depois de ter sido disputado em Tóquio2020.

O lacrosse tinha sido modalidade olímpica em St. Louis1904 e Londres1908, enquanto o críquete, desporto rei na Índia e jogado sobretudo nos países da Commonwealth, já tinha tido uma presença em Jogos Olímpicos, na edição de 1900, em Paris.

Assim, serão 35 as modalidades disputadas em Los Angeles, EUA, um novo recorde.