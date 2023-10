Escola em Arras, que foi alvo de ataque à faca, é evacuada após ameaça de bomba

Foi evacuada, esta segunda-feira, a escola secundária de Arras, em França, que na sexta-feira passada foi alvo de um ataque considerado terrorista.

De acordo com Associated French Press (AFP), os alunos foram retirados do recinto escolar, pelas 10h30 (hora local, menos uma em Lisboa) por questões de precaução, depois da ameaça online.

Na passada sexta-feira, um professor foi morto e três pessoas ficaram feridas nesta escola secundária de Arras por um ex-aluno radicalizado, russo-checheno, de 20 anos.

Em atualização