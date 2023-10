TAP, Privatização entre muitas incertezas

As incertezas em relação à necessidade da reprivatização da TAP continuam a pairar, principalmente depois da companhia área ter apresentado um lucro de 22,9 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa uma melhoria de 225 milhões de euros em relação ao mesmo semestre do ano passado, quando tinha sido registado um resultado negativo de 202,1 milhões de euros. Uma questão que ganha maior revelo após o primeiro-ministro ter revelado no Parlamento, durante o debate da moção de censura do Chega ao Governo, que o plano de reestruturação negociado com Bruxelas prevê que o Estado avançasse com a privatização da TAP e, apenas semanas mais tarde, ter sido desmentido por Pedro Nuno Santos, que reduziu a venda da transportadora a uma ‘opção política’ do Executivo.

Contactado pelo Nascer do SOL, o Governo não esclareceu se a alienação da TAP é ou não uma exigência de Bruxelas – como o primeiro-ministro_disse e o ex-ministro negou.

De todo o modo, vários responsáveis contactados pelo nosso jornal consideram que a privatização é uma necessidade, embora deixem alguns alertas em relação aos potencias interessados na compra.

Como é público, em cima da mesa poderão estar propostas ligadas à companhia de aviação alemã, Lufthansa, à Air France-KLM e ao grupo IAG, dono da British Airways e da Iberia.

Pedro Castro, especialista em aviação, admite que a compra da TAP pelo grupo Air France-KLM poderá estar ‘tremida’ depois de este ter avançado com a aquisição de 20% da companhia aérea estatal escandinava SAS (Scandinavian Airlines System), lembrando que “tanto a SAS como a TAP já estavam indicadas como sendo as solteironas no mercado”, só que agora o grupo poderá estar “entretido com a compra da SAS durante os próximos 12 meses”.

Já em relação ao potencial interesse do grupo que detém a Iberia, lamenta que este facto, e designadamente a proximidade dos hubs, possa seja visto como um entrave. “Temos de ultrapassar isso. Temos de ir muitas vezes ao psicólogo, tomar muitos medicamentos, falar com muitos psicoterapeutas para ultrapassar essa ideia. Para já, não é a Iberia que nos poderá comprar. É o grupo IAG, no qual a Ibéria se insere, e a questão da proximidade dos hubs é completamente ridícula. A complementaridade é muito maior e muito mais facilitada quanto mais próximos estão os hubs. É isso que os outros grupos praticam lá nas suas terras”.

Sindicatos aplaudem venda, mas alertam para riscos

O especialista lamenta ainda que o Governo esteja a limitar a sua opção por estes três grupos. “Já temos uma limitação por inerência da União Europeia que é o facto de os acionistas maioritários serem europeus. Além disso, o Governo ainda entendeu dar uma outra limitação: querer um grupo aeronáutico robusto que trabalhe o negócio do hub”. E frisa que há várias companhias europeias que não trabalham com este modelo de hub e poderiam estar interessadas na TAP. “De acordo com esta resolução, estou a limitar o modelo de negócio e com isso a limitar o número de compradores. Com isto, infelizmente ficamos na mão de três compradores”, diz.

Para Pedro Castro, o futuro da companhia de bandeira deveria assentar nos empregos baseados em Portugal e, ao mesmo tempo, garantir o melhor preço. “Como está lá tanto dinheiro do contribuinte, quanto mais estiverem interessados melhor”, conclui o especialista.

Em relação aos três grupos interessados na TAP, Ricardo Penarroias, presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), defende ao Nascer do SOL que estas decisões «têm de ser vistas de vários ângulos». E olhando para o hub, na sua opinião, “é lógico que quanto mais perto houver um hub forte do possível comprador, pior para nós, para a TAP e para o hub de Lisboa”.

O dirigente sindical defende que essa é uma “consequência lógica, ainda por cima quando se ouve que o possível comprador terá logo no mínimo direito a 51%, a decisão total está do lado do possível comprador, é um perigo que é iminente e é um receio legítimo dos tripulantes e dos trabalhadores do grupo TAP”.

Mas Penarroias destaca outros fatores: “Sabemos que há outros compradores, talvez com hubs mais afastados, mas aquilo que temos tido informações são compradores que centralizam a decisão. Será que é isto que pretendemos? Que haja uma empresa que, para além de ter os 51% da companhia, centraliza todas as decisões na sua base, não havendo qualquer tipo de influência interna em que a perspetiva, a cultura, o próprio idioma, também poderá ser prejudicial para os trabalhadores”.

Ricardo Penarroias apela a que tudo seja feito “de uma forma transparente, que se analise os prós e os contras de uma forma séria, e que sobretudo não cometam o mesmo erro que ocorreu no passado, que é não haver o diálogo com os sindicatos, com os trabalhadores”.

Também o presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), Tiago Faria Lopes, não se mostra contra a privatização, mas reconhece que há maneiras de fazer as alienações, referindo que as exigências avançadas pelo Estado não deixam a estrutura sindical descansada. “Dizem que se vão reunir com os supostos interessados e só depois é lançam o caderno de encargos. Depois dão prioridade máxima a companhias de aviação. Então, se há portugueses interessados, por que não vamos ouvir todos de uma forma igual?”, questiona Faria Lopes, referindo que há o risco de ser feito “um caderno de encargos à medida de alguém” e lembrando que “essa desconfiança existe porque nunca houve transparência em nada em relação à TAP”.

Já sobre os potenciais interessados, o sindicalista afirma que o maior risco recai sobre o grupo AIG, porque Madrid está a 600 quilómetros de Lisboa. “Os hubs na teoria e na prática na visão têm de estar pelo menos a 900 kms. Segundo ponto negativo, o aeroporto de Madrid está a um quarto da sua capacidade e logicamente é fácil de transferir o tráfego, pelo menos, de médio curso e algum de longo curso para Madrid de uma maneira muito rápida”.

Já em relação ao grupo Air France /KLM, lembra que a TAP é concorrente direta na África Subsaariana e no Brasil, o que revela, no seu entender “um conflito de intereses”. Quanto ao grupo Lufthansa, acena com a vantagem de não termos concorrência direta no Brasil, nem em África, mas a compra de 20% da SAS poderá “não ver vista com bons olhos por uma questão de concorrência, por parte da Comissão Europeia”.