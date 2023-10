Martinez reforça que objetivo é vencer grupo

O selecionador de Portugal disse este domingo que irá “tentar fazer o mínimo de mudanças” no ‘onze’ português no jogo contra a Bósnia-Herzegovina. Roberto Martinez reforçou que o objetivo é vencer o Grupo J para a qualificação do Euro2024 de futebol.

“Para nós, é importante seguir com o mesmo foco e ganhar o grupo, que é o objetivo. (…) A ideia é continuar como fizemos no estágio de setembro e tentar o número mínimo de mudanças”, explicou o técnico espanhol, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de segunda-feira. “Fazer mudanças por fazer não tem sentido” e que a ideia passa por “seguir a linha do trabalho” realizado, salientou.

Na segunda-feira, em Zenica, Portugal’, que já garantiu o apuramento para o Euro2024, depois do triunfo diante da Eslováquia (3-2), na sexta-feira, no Dragão, irá encontrar um ambiente difícil. “É um desafio, [o estado da] relva, a chuva e a temperatura. Acho que uma equipa ganhadora precisa de ter estes desafios para mostrar uma imagem, para se poder adaptar”, afirmou o selecionador luso.

“Amanhã [segunda-feira] é uma final para Bósnia na fase de qualificação, num ambiente muito forte e precisamos de equilibrar ou igualar o nível emocional desta Bósnia, que tem um novo treinador. Vamos ver a melhor Bósnia”, antecipou Martinez.

Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada e continua totalmente vitoriosa no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein segue ainda sem pontos.